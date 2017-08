VVV, Utrecht en Basel concreet voor Arsenal-talent

Het is nog niet duidelijk of Arsenal-talent Kelechi Nwakali ook dit seizoen in Nederland zal spelen. Volgens de geruchten wordt de jeugdinternational van Nigeria verhuurd aan promovendus VVV-Venlo, maar volgens de zaakwaarnemer- en broer van Nwakali, Allwell Nwakali, is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij in de Eredivisie zal spelen.

VVV-Venlo zou de aanvallende middenvelder graag huren, maar meer clubs zitten achter Nwakali aan. Vooral FC Utrecht en de Zwitserse topclub FC Basel zijn ook zeer geïnteresseerd in de negentienjarige Nwakali. ‘We zijn er nog niet uit met VVV-Venlo, want we hebben nog andere opties’, zei Allwell Nwakali in gesprek met allnigeriasoccer.com.





‘Veel teams hebben ons gecontacteerd met het bericht dat ze Kelechi willen huren. We zijn ook in gesprek met FC Utrecht en FC Basel. Mocht hij zich bij Basel in Zwitserland aansluiten, dan krijgt hij de kans om in de Champions League te spelen, maar er is nog niets beslist’, aldus de zaakwaarnemer van de jonge middenvelder.





Nwakali tekende medio 2016 een vijfjarig contract bij Arsenal, dat hem overnam van de Diamond Academy in Nigeria. Vorig seizoen werd Nwakali al door Arsenal aan MVV Maastricht uit de Jupiler League verhuurd. Daar speelde hij 29 competitieduels waarin hij twee keer scoorde. Omdat de jongeling (nog) niet in aanmerking komt voor een werkvergunning zal Arsenal hem weer willen verhuren.

