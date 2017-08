sc Heerenveen heeft tijdelijk afscheid genomen van Caner Cavlan. De ploeg uit Friesland heeft de 25-jarige linksback voor één seizoen verhuurd aan Boluspor, uitkomend op het tweede niveau van Turkije. De Turkse club heeft een optie tot koop bedongen, zo meldt Boluspor op zijn eigen website.

Vervolg: Heerenveen stalt back bij Nederlandse enclave in Turkije

Cavlan werd door Heerenveen in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen ook al verhuurd, maar toen aan Sanliurfaspor. Bolusport raakte toen onder de indruk van de in Doetinchem geboren Cavlan en wilde hem halen. Dat is nu dus gelukt. Cavlan kwam voor Sanliurfaspor tot veertien competitieduels en twee goals. Bij Boluspor komt hij met Mitchell te Vrede, Rydell Poepon en Ismail Yildirim nog meer Nederlanders gelinkte spelers tegen. Verder is Fuat Capa de trainer van Boluspor. Capa was eerder trainer van MVV Maastricht en RBC Roosendaal.





Cavlan vertrok medio 2015 van De Graafschap naar Heerenveen en speelde in zijn eerste jaar veel. Na de komst van Jurgen Streppel als trainer vorig jaar zomer werden zijn kansen op speeltijd minder. Hij speelde toen nog wel een halfjaar bij Heerenveen, maar kwam niet veel in actie. Nu wil hij weer wekelijks spelen. Cavlan heeft op de website van Boluspor aangegeven voor de titel te willen gaan met zijn club. Vorig jaar eindigde Boluspor op de vierde plek in de competitie en promoveerde het net niet.

Heerenveen stalt back bij Nederlandse enclave in Turkije

Een korte samenvatting: sc Heerenveen heeft tijdelijk afscheid genomen van Caner Cavlan. De ploeg uit Friesland heeft de 25-jarige linksback voor één seizoen verhuurd aan Boluspor, uitkomend op het tweede niveau van Turkije. De Turkse club heeft een optie tot koop bedongen, zo meldt Boluspor op zijn eigen website..