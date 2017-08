sc Heerenveen heeft zich versterkt met de jonge Zan Luka Kocijancic. De pas zeventienjarige Sloveen, die jeugdinternational is van Slovenië, heeft een contract voor drie seizoenen tot 2020 getekend in Friesland. Dit meldt sc Heerenveen maandag op zijn website.

Kocijancic zal nog niet direct aansluiten bij het eerste elftal, maar hij sluit eerst per direct aan bij sc Heerenveen onder 19. De Sloveen is een linker centrale verdediger en hij komt over van NK Domzale uit Slovenië. Kocijancic werkte al diverse interlands af voor Slovenië onder 16.



Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, is opgetogen dat Heereveen erin is geslaagd om Kocijancic binnen te halen. ‘Zan Luka is een zeer talentvolle speler met specifieke verdedigende kwaliteiten. Daarnaast heeft hij veel doorgroeimogelijkheden, die mogelijkheid krijgt hij binnen onze Jeugdopleiding. Zijn komst betekent een kwalitatieve versterking voor onze O19-selectie’, aldus Hamstra.

Heerenveen haalt Sloveens jeugdinternational in huis

