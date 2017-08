Maandag werd bekend dat Davy Pröpper PSV verruilt voor de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder heeft voor vier jaar getekend in Engeland en levert PSV ca. 13 miljoen euro op. Zijn nieuwe werkgever gaf nog nooit zoveel geld uit aan een speler en Pröpper is blij met zijn overgang naar Engeland.

Vervolg: Pröpper had graag anders afgesloten bij PSV: 'Toch jammer'

Hij verlaat PSV echter met een zuur gevoel. Dit omdat hij afgelopen donderdag in zijn laatste duel voor PSV werd uitgeschakeld met de Eindhovenaren in de derde voorronde van de Europa League. Het Kroatische NK Osijek was daarin te sterk. ‘Toch jammer dat we geen Europees voetbal hebben gehaald. Daar had ik graag mee afgesloten, maar uiteindelijk is het een teleurstellend einde zo, ja.’





‘Ik hoop dat het een incident is en dat ze nu vooruit kunnen kijken en toch een mooi seizoen kunnen draaien om het kampioenschap’, zei Pröpper tegen FOX Sports. Afgelopen winterstop was Pröpper dicht bij een transfer naar het Russische Zenit, maar die transfer ging op het laatst niet door. Pröpper is nu zeer blij met deze transfer naar Brighton. ‘Op dit moment ben ik heel blij met mijn keuze. Bij Zenit heb ikzelf de keuze niet gehad, want dat lag uiteindelijk niet bij mij. Voor nu ben ik hier heel blij mee en ik kijk ernaar uit.

Pröpper had graag anders afgesloten bij PSV: 'Toch jammer'

Een korte samenvatting: Maandag werd bekend dat Davy Pröpper PSV verruilt voor de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder heeft voor vier jaar getekend in Engeland en levert PSV ca. 13 miljoen euro op. Zijn nieuwe werkgever gaf nog nooit zoveel geld uit aan een speler en Pröpper is blij met zijn overgang naar Engeland..