Chelsea verloor de Engelse Super Cup van Arsenal na penalty's, er is nog veel werk aan de winkel voor de club.

Vervolg: COLUMN: Chelsea, de club die faalangst krijgt en absurde aakopen doet

De tactieken van Antonio Conte blijven redelijk hetzelfde dit seizoen. Clubs passen die meestal aan, Conte doet dat niet. De club wordt voorspelbaar met spelers als Willian die alleen maar kunnen hollen en statische verdedigers als Gary Cahill die het niveau maar net aan kunnen, het elftal heeft zich dan wel versterkt, toch is het niveau niet gestegen.

Rüdiger bijvoorbeeld, leuke aankoop. Alleen is hij wat Chelsea nodig heeft? Nee, Chelsea had een type als Chris Smalling nodig die al genoeg kent van de competitie en weg kan bij Manchester United. Zo heb ik ook een voorbeeld voorin waar Conte koos om Diego Costa te vervangen voor de overrated spits Álvaro Morata. Costa was tien keer beter dan de nieuwe Spaanse spits. Morata raakt nog geen bal en dat is voor 70 miljoen absurd. Op het middenveld is alleen Tiemoue Bakayoko de enige hoop van de club, naast mede Fransman N'Golo Kanté.

Toch blijft het apart, Chelsea weet dat het een sterk team heeft en vervolgens worden al die sterkhouders gewoon weggestuurd: Kurt Zouma, Diego Costa, Nemanja Matic en Asmir Begovic. Die laatste is trouwens vaak beter dan de eerste keeper Thibaut Courtois.

Chelsea slaat de verkeerde weg in nu, de club krijgt een soort faalangst na de lage klassering in het seizoen van Mourinho-Hiddink. Abramovic blijft maar matige spelers halen in de naam van onder meer Morata die zich bij Real Madrid maar één seizoen heeft bewezen. Er moet gewoon nog een extra spits bij zoals Kasper Dolberg, Timo Werner of de geblesseerde en uitgeleende Tammy Abraham (die al van Chelsea is).

Tijd voor een drastische wijziging in het aankoopbeleid bij de Londense Blues. Geen rare uitspraken meer dat Costa opeens weg moet of rare transfers zoals Matic van Chelsea naar Manchester United, behoud de sterspelers en verkoop de spelers waar je niets aan hebt, dat zijn er immers genoeg bij de club.

