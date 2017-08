Vitesse gelukkig met contracteren Castaignos

Vitesse is zeer blij met de komst van Luc Castaignos. Mo Allach, technisch directeur van de Arnhemse club, is van mening dat de spitsenpositie van Vitesse zo zeer goed bezet is. De 24-jarige Castaignos komt over van de Portugese topclub Sporting Lissabon, waar Vitesse hem van huurt (1 seizoen).

‘We wilden de spitspositie zo goed mogelijk dubbel bezet hebben. Met de komst van Luc is dat gelukt. Luc weet wat er gevraagd wordt van een spits, zowel in de Eredivisie als in Europees verband. Nu Luc aansluit, hebben we ook in de aanvalslinie volop concurrerend vermogen’, aldus Allach op de website van Vitesse. Castaignos moet met Tim Matavz gaan uitvechten wie de eerste spits wordt.





Sporting haalde Castaignos in 2016 naar Portugal, maar Castaignos kwam vorig seizoen niet verder dan zes invalbeurten. Dit kwam mede omdat hij landgenoot Bas Dost voor zich moest dulden. Sporting haalde Castaignos voor 2,5 miljoen euro weg bij Eintracht Frankfurt, waar in het seizoen 2015/2016 vier keer scoorde in negentien competitieduels. Daarvoor kwam Castaignos uit voor FC Twente, Internazionale en Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het profvoetbal.

