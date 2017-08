Vitesse strikt Luc Castaignos

Vitesse is erin geslaagd om Luc Castaignos naar het Gelredome te halen. De 24-jarige spits komt over van de Portugese topclub Sporting Lissabon en wordt door de club uit Arnhem voor één seizoen gehuurd. Castaignos sluit per direct aan bij de selectie van Vitesse, zo melden de Arnhemmers op de website.

Castaignos staat sinds medio 2016 onder contract bij Sporting, maar kwam vorig seizoen niet verder dan zes invalbeurten. Dit kwam mede omdat hij goalgetter- en landgenoot Bas Dost voor zich moest dulden. Sporting haalde Castaignos voor 2,5 miljoen euro weg bij Eintracht Frankfurt, waar in het seizoen 2015/2016 vier keer scoorde in negentien competitieduels. Daarvoor kwam Castaignos uit voor FC Twente, Internazionale en Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het profvoetbal.





De in Schiedam geboren Castaignos is blij dat hij is teruggekeerd naar Nederland. ‘Ik heb goede gesprekken gehad met Vitesse. De keuze voelt goed en ik wil weer belangrijk zijn voor een team. We willen met Vitesse in alle competities zo goed mogelijk meedoen en daar wil ik mijn bijdrage aan leveren’, aldus Castaignos, die met Vitesse ook in de Europa League zal spelen.





Castaignos is na Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo, Bryan Linssen, Remko Pasveer, Charlie Colkett, Tim Matavz, Mukhtar Ali, Mason Mount en Matt Miazga de elfde aanwinst van deze zomer. Ali (halve seizoen) en Miazga (hele seizoen) werden vorig seizoen al van Chelsea gehuurd. Ali is nu definitief vastgelegd en Miazga is weer gehuurd.

