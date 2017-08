FOTO: Maandagochtend kranten volledig Oranje gekleurd

Het EK heeft het vrouwenvoetbal weer op de kaart gezet in Nederland, maar ook in de rest van Europa.

Het Nederlands vrouwen EK is door Oranje gewonnen in eigen land, waar maandagavond een huldiging in Utrecht werd gehouden na een rondvaart in de grachten van de Domstad.

De kranten konden maandagavond niet meer Oranje kleuren dan dit en de winst van het EK van de vrouwen van Oranje. #ONSEK #EUROPEESKAMPIOEN

