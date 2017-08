Van Dijk wil met transferverzoek overgang naar Liverpool afdwingen

De verdediger Virgil van Dijk wil vertrekken bij Southampton, de Nederlander heeft nu officieel een transferverzoek ingediend.

Van Dijk heeft al meerdere malen aangegeven te willen vertrekken bij Southampton, maar de directie hield zich iedere keer doof voor de vraag van de Nederlander. Maar nu heeft Van Dijk officieel een transferverzoek ingediend bij de club, en heeft hij zijn zinnen gezet op een transfer naar Liverpool FC.

Via een officieel statement laat Van Dijk weten geen andere keus te hebben dan het indienen van het transferverzoek, 'Er is voor mij helaas geen alternatief nadat de club mij heeft laten weten dat ze mij willen straffen met een boete gelijk aan twee weeksalarissen. Ik vind dit onrechtvaardig.'

'Ik ben ongelooflijk ambitieus en wil zoveel mogelijk bereiken in mijn korte carrière als profvoetballer. Ik wil weer Europees voetbal spelen en om grote prijzen meestrijden. Daarom wil ik dat Southampton de interesse van topclubs in overweging neemt, mocht die bestaan. De manier waarop de club zich opstelt, dat ik niet te koop ben, frustreert me. Ik ben teleurgesteld dat de toenadering van meerdere topclubs is afgewezen.'

Jl winter stond Van Dijk ook al in de belangstelling van diverse Premier League clubs, maar zette een enkelblessure een fikse streep door de rekening. 'In die periode heb ik een paar dingen in perspectief kunnen plaatsen en realiseerde ik me hoe belangrijk het is om kansen te pakken mochten die zich voordoen.'

De persoonlijke gesprekken tussen Van Dijk en het bestuur zijn toch uitgelekt, daar is de Nederlander boos over. 'Mij is alleen gevraagd hoe ik me voelde. Toen antwoordde ik eerlijk dat ik er door alle genoemde redenen met mijn hoofd niet volledig bij was. Toen vertelde de manager (Pellegrino, red.) mij dat ik apart van de groep moest trainen.'

Dat het op deze manier moet eindigen heeft voor de Nederlander ook niet de voorkeur, 'Ik had gehoopt een goede relatie te behouden met iedereen bij de club, maar helaas is die in het licht van de recente ontwikkelingen ernstig aangetast. Ik ben iedereen bij Southampton erg dankbaar, maar nu is het voor mij tijd om de volgende stap te zetten. Hopelijk vinden we voor alle partijen de beste oplossing.'

