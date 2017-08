Frank de Boer wil Luuk de Jong terughalen naar Premier League

Waar PSV spits Luuk de Jong tot afgelopen week alleen nog door het Duitse Hannover96 werd geambieerd was duidelijk, maar er lijkt nog een partij voor de spits te zijn.

Niet alleen het Duitse Hannover96 wil PSV spits Luuk de Jong terughalen naar de Bundesliga, maar een tweede partij lijkt zich nu te mengen in het binnenhalen van de aanvaller. Het Engelse Crystal Palace van Frank de Boer wil de spits naar de Premier League halen.

Frank de Boer zou bereidt zijn om een reeel bod uit te brengen bij PSV, waar Luuk de Jong dan de vierde Nederlandse aanwinst kan worden. (Patrick van Aanholt, Jaïro Riedewald en (zo goed als zeker) Timothy Fosu-Mensah) gingen de spits van PSV echter al voor.

Wanneer De Jong terugkeert naar de Premier League, is dat een verrassende keuze. In 2014 viel zijn avontuur bij het Engelse Newcastle United compleet in het water, waarna hij alsnog naar de Bundesliga bij Borussia MunchenGladbach trok.

