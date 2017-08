PSV heeft Davy Pröpper officieel verloren aan Brighton & Hove Albion.

Vervolg: OFFICIEEL: Pröpper tekent bij Brighton & Hove Albion

De club legt ongeveer 13 miljoen neer voor Pröpper en hij maakt daarmee een mooie transfer richting de promovendus van de grote Premier League.

Pröpper tekent een vierjarig contract bij Brighton en de 25-jarige Nederlander wordt waarschijnlijk ook direct basisspeler.

PSV was al bang dat het later in de zomer nog spelers zou gaan verliezen als een Europees succes zou falen, dat gebeurde en enkele spelers hebben het dus op een lopen gezet, waaronder Pröpper.

Het wordt nu wachten op een reactie van PSV in de markt, met 13 miljoen kunnen ze in ieder geval een goede speler ervoor terughalen.

BREAKING: #BHAFC have completed the transfer of Dutch international Davy Propper. More at https://t.co/3vhndU5zsS. — BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 7 augustus 2017

OFFICIEEL: Pröpper tekent bij Brighton & Hove Albion

Een korte samenvatting: PSV heeft Davy Pröpper officieel verloren aan Brighton & Hove Albion..