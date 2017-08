Ajax target Richarlison krijgt geen UK visum en keert terug naar Fluminense

Ajax target Richarlison van het Braziliaanse Fluminense leek naar het Engelse Watford te vertrekken, maar het werkvisum is afgeketst.

Ajax had Richarlison graag zien komen, maar de buitenspeler verkoos het Engelse Watford boven een avontuur in Amsterdam. Maar maandag komt naar buiten dat Richarlison geen werkvisum krijgt, dus keert de buitenspeler terug naar Fluminense. Op social media was de link met Ajax alweer snel gelegd, maar volgens Overmars richt Ajax zich op een andere Braziliaanse buitenspeler en is Richarlison niet meer in the picture.

