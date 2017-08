Oranje-topscorer Miedema: Sta gewoon te janken

Oranje-spits Vivianne Miedema vertolkte zondag een hoofdrol in de vrouwen EK-finale tussen Nederland en Denemarken. Met twee treffers had ze een zeer belangrijk aandeel in de 4-2 zege van Nederland, dat daarmee voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen werd. Miedema was na afloop trots.

‘In het begin van het toernooi heb ik het natuurlijk wel moeilijk gehad. Maar daarna is het lekker gaan lopen’, zei de 21-jarige spits van Arsenal. Miedema liet na afloop ook direct een analyse los over de wedstrijd. ‘De eerste helft was zo chaotisch. Ik vond Denemarken goed toen. Dat je in de tweede helft dan zo goed voetbal kan laten zien, is geweldig.’





Miedema stond vol emotie de NOS te woord na afloop. ‘Dit is niet te geloven. Ik sta gewoon voor de televisie te janken. Ik denk dat het echte besef nog moet komen, maar het is echt geweldig’, aldus de goalgetter, die vier goals wist te maken op het EK. Miedema werd echter net geen topscorer, daar de Engelse Jodie Taylor vijf keer scoorde op dit EK.

