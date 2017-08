Sarina Wiegman heeft zondag voor een enorme stunt gezorgd met het Nederlands vrouwenelftal. De bondscoach van Nederland werd namelijk met haar ploeg Europees kampioen. In de finale, die in Enschede werd gespeeld, werd Denemarken met 4-2 verslagen. Na afloop was Wiegman blij en stond ze met tranen in de ogen NOS te woord.

Vervolg: Oranje-bondscoach Sarina Wiegman trots na finale in Enschede

De gewonnen titel ziet Wiegman als een echte teamprestatie. ‘Wij zijn kampioen, wij. Het is echt een wij. Al meteen was er een enorme klik voelbaar tussen het team en de staf. Het voelde zo goed, maar natuurlijk moet je dan nog wel de wedstrijden winnen’, zei Wiegman.





'Het is niet normaal, we zijn gewoon Europees kampioen’, aldus Wiegman, die dus de eerste bondscoach is die het Nederlands vrouwenelftal kampioen heeft gemaakt.

Oranje-bondscoach Sarina Wiegman trots na finale in Enschede

Een korte samenvatting: Sarina Wiegman heeft zondag voor een enorme stunt gezorgd met het Nederlands vrouwenelftal. De bondscoach van Nederland werd namelijk met haar ploeg Europees kampioen. In de finale, die in Enschede werd gespeeld, werd Denemarken met 4-2 verslagen. Na afloop was Wiegman blij en stond ze met tranen in de ogen NOS te woord..