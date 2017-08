NEDERLAND WINT EK VAN DENEMARKEN

Nederland tegen Denemarken in een erg spannende finale in Enschede, het was erop of eronder voor de vrouwen in vorm.

Nederland speelde de finale tegen Denemarken en dat ging niet al te simpel. De eerste helft werd al gelijk 'verpest' door een penalty in de vijfde minuut voor de Denen wat direct resulteerde in de 1-0.

Nederland was de weg kwijt na die 1-0 en de Denen speelden dusdanig sterk, dat het even leek op 2-0. Nederland herpakte zich echter via Shanice van de Sanden, de sterke Nederlandse vrouw zorgde voor een mooie assist op Vivianne Miedema die zo de 1-1 kon maken en dat ook deed.

Daarna werden de vrouwen van Denemarken wanhopig en was Nederland weer helemaal terug, Lieke Martens zorgde voor mooie acties en kon zelfs ruim voor de tweede helft vrij schieten en scoren: 2-1. Daarna lieten de Nederlandse verdedigers echter de Denen veel te veel gaan en konden ze zo één op één met de keeper 2-2 maken, Sari van Veenendaal kon niet meer reageren.

De tweede helft begon Nederland sterk na instructies van bondscoach Sarina Wiegman. Een vrije trap in de vijftigste minuut resulteerde dan ook gelijk in de 3-2 voor Nederland via Sherida Spitse. Nederland werd daarna levensgevaarlijk en een vierde lag op de loer. Echter verloor Nederland ook weer regelmatig hun inzicht en dat zorgde weer voor wat vrije trappen en wissels. Nederland moest 4-2 maken om zich écht veilig te spelen want Denemarken kon zo weer op 3-3 komen. Nederland had een paar mooie kansen via Lieke Martens maar Miedema stuitte elke keer op de keepster Lykka-Petersen.

Daarna, in de laatste 20 minuten, werd het toch nog spannend: Nederland moest en zou het EK in eigen land binnenslepen. Jackie Groenen had een mooi afstandschot maar die ging een meter over. Ook eerdere acties van onder meer Martens en Van de Donk resulteerden in schoten die over gingen of de zestien niet haalden. Het ruige spel van Nederland ging er toch niet af en zo hadden al drie vrouwen een kaart, er werd regelmatig slecht gedekt waardoor een tackle de enige hoop was. Van Veenendaal liet zich ook weer goed zien door een vrije trap te pakken. Nederland had diep in de tweede helft al tien overtredingen, tegenover veertien van Denemarken.

Tien minuten voor tijd leek Nederland echter stabiel richting het einde te gaan met een mooie 3-2 voorsprong. Er waren regelmatig ballen te vinden in de zestien van Denemarken en ze leken dan ook helemaal geen kans meer te krijgen voor een 3-3. Er kwamen echter weer uitbraken van de Denen in de laatste minuten en het werd daar toch verdomd gevaarlijk. De hoekschoppen waren allemaal rakelings langs en de verdediging had het nakijken. De vrouwen worden nu allemaal wel erg moe maar proberen nu keihard te werken om te winnen tegen Denemarken, de laatste minuten werden het spannendst natuurlijk. Alleen kon opeens Miedema uitbreken, wegdraaien en 4-2 erin knallen. Daarmee was het gedaan met Denemarken en was Nederland veilig, het EK in eigen land wordt gewonnen door Nederland!

