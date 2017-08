Chelsea verliest Community Shield na nieuw penaltysysteem

Chelsea heeft de editie van 2017 van de Engelse Community Shield verloren van de andere Londense club Arsenal.

Chelsea ging sterk de wedstrijd in en het duurde alleen even voordat de eerste kansen gemaakt werden. Arsenal ging tactischer de strijd in en bij Chelsea debuteerde Álvaro Morata, wat helaas een mindere pot van hem zou worden.

Chelsea zocht telkens de aanval op, het had in de eerste helft bijna al Arsenal gedwongen zich over te geven maar The Gunners gaven niet op. Arsenal kwam na tactisch spel mooi terug, zonder goede voetballers als Alexis Sanchez en Mesut Özil door mogelijke transfers of andere redenen.

Na de rust wilde Chelsea gelijk een openingsgoal maken en een minuut later had Chelsea de voorsprong te pakken: 1-0 door de flankspeler Victor Moses. Daarna ging het echter stukken minder aan de kant van Chelsea, Arsenal kwam wederom tactisch terug en Thibaut Courtois had het knap lastig. Het doel van Chelsea werd regelmatig onder vuur genomen en toen Chelsea verdedigend minder werd kon Arsenal helemaal hun gang gaan via de man in vorm Alexandre Lacazette.

Het wilde nog niet lukken. Arsenal kon pas later in de tweede helft weer terugkomen via Granit Xhaka, hij gaf een goede bal op nieuwe aankoop Sead Kolasinac die de 1-1 kon intikken. Mede verantwoordelijk was Pedro, die enkele minuten daarvoor rood kreeg door een te late tackle. De 1-1 resulteerde in directe strafschoppen na 90 minuten spelen. Het nieuwe A-B-B-A systeem zou voor het eerst gebruikt worden.

Arsenal had totaal geen problemen met het nieuwe systeem, aangezien ze hun drie penalty's er fraai inschoten. Chelsea miste echter via keeper Courtois en aanvaller Morata. Dat resulteerde in winst voor Arsenal.

