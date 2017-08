Diederik Boer is het komend seizoen weer nummer 1 op doel bij Zwolle.

Vervolg: Boer na terugkeer direct eerste keeper bij PEC Zwolle

Dat heeft de nieuwe trainer John van 't Schip in een interview verteld aan de pers. De keeper was eerder reservedoelman bij Ajax en keerde dit seizoen terug op het oude nest bij PEC Zwolle. De bijna 37-jarige keeper speelde al meer dan 300 wedstrijden voor Zwolle en dat is dus ook de reden dat hij Mickey van der Hart voor blijft.

Ron Jans hield altijd vast aan Van der Hart, Van 't Schip was alleen niet tevreden met die keeper en besloot Boer na goede oefenwedstrijden gewoon weer eerste keeper te maken.

De keeper met 9 vingers vindt het natuurlijk geweldig om terug te zijn en gelijk weer eerste keeper te worden.

