Ajax dichtbij akkoord met NK Osijek over Barac

Osijek was al bang dat het spelers ging verliezen na een sterk Europees optreden, dat is nu dus het geval.

Diezelfde Barac was deze week nog mede verantwoordelijk voor het uitschakelen van PSV in de voorronde Europa League. De verdediger viel zo op dat Ajax nu dus een bod heeft geplaatst. Inmiddels is Osijek akkoord gegaan met een som rond de 1,5 miljoen euro.

Ajax heeft daarmee hun verdedigende versterking binnen waar het zo op gehoopt had.

