UPDATE: Sneijder tekent bij Nice

Wesley Sneijder is een nieuwe aanwinst van het Franse OGC Nice, de speler tekent voor 1 jaar, zegt de club.

Dat meldt VI vandaag, al meerdere dagen werd de transfer uitgesteld. Sneijder lijkt nu bijna rond te zijn met de club. Volgens het Nederlandse blad is de routinier al op weg naar Frankrijk om te gaan tekenen. De speler komt transfervrij over van Galatasaray, na een contractontbinding door het bestuur.

Sneijder kon eerder naar FC Utrecht maar dat werd eigenaar Frans van Seumeren financiëel te gortig. Ajax kwam OGC Nice nog tegen in de voorronde UEFA Champions League, het leek er toen even op dat de speler toen al zou aansluiten bij de club maar dat ging dus nog niet door.

Sneijder gaat spelen bij de club die vorig seizoen in de laatste weken de Franse titel misliep, de club van Lucien Favre presteert echter Europees wel om over naar huis te schrijven. Voor Sneijder is het dan ook een mooie uitdaging.

