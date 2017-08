Massimiliano Allegri is duidelijk over zijn speler Alex Sandro.

Vervolg: Allegri duidelijk: 'Sandro gaat niet weg bij Juventus'

Er werd door journalisten heel duidelijk gevraagd naar zijn toekomst, echter heeft Allegri alle kans op een transfer diep de grond in geboord. De speler mag niet weg en gaat ook niet weg. Chelsea bijt dus in het stof.

Sandro mag niet weg van Allegri, Chelsea had interesse in hem na het verliezen van Nemanja Matic aan Manchester United voor ruim 50 miljoen. Chelsea heeft alleen nog steeds geen goede opvolger gevonden en was al weken bezig met de komst van Alex Sandro. De speler mag dus niet weg van Juventus en het maakt dus ook niet uit welke prijs er wordt neergelegd.

Chelsea zou zelfs een uiterst bod van ruim 75 miljoen hebben neergelegd, dat werd ook geweigerd.

Allegri duidelijk: 'Sandro gaat niet weg bij Juventus'

Een korte samenvatting: Massimiliano Allegri is duidelijk over zijn speler Alex Sandro..