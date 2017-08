Marseille wilt zo snel mogelijk Vincent Janssen toevoegen aan de selectie.

Vervolg: Janssen bekeken door Olympique Marseille

De club heeft flinke miljoenen over voor de wisselvallige Premier League-spits. De speler heeft erge moeite met scoren in de grote competitie en Marseille zou daarom hem willen overhalen om naar Frankrijk toe te gaan. Marseille heeft minimaal 15 miljoen over voor een transfer, echter willen The Spurs daar minimaal 3 miljoen bovenop doen.

Na zijn transfer van AZ naar Tottenham Hotspur voor ruim 20 miljoen, is de spits nog geen garantie op goals geweest. De fans vinden het jammer en hadden gehoopt op een betere spits achter Harry Kane.

Tottenham bekijkt nu hun opties voorin en zal dan een nieuwe spits moeten halen.

Janssen bekeken door Olympique Marseille

Een korte samenvatting: Marseille wilt zo snel mogelijk Vincent Janssen toevoegen aan de selectie..