De duurste seizoenskaart in de Eredivisie is bij PSV

Voor de PSV fans is het momenteel huilen met de pet op, uit onderzoek is gebleken dat PSV de duurste prijzen hanteert.

Kortinscode.nl deed onderzoek naar de prijzen in de Nederlandse Eredivisie en kwam zo te weten dat PSV de duurste prijzen hanteert. En dat terwijl het spel al een tijd niet om aan te zien is, blijven de PSV supporters toch trouw betalen.

Een minimale prijs voor een seizoenskaart is 275 euro, daarmee blijft kampioen Feyenoord op de tweede plek met 257 euro. AZ komt op 250 euro uit op de derde plek, Ajax komt zelfs nog lager terug met 225 euro.

Bij Heracles Almelo of ADO Den Haag betaal je slechts 150 euro voor een seizoenskaart. FC Twente komt op plek 4 terecht met 232,50 en is daarmee nog duurder dan een kaartje in de Amsterdam Arena.

