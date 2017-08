Van Bronckhorst nog allerminst tevreden met vertoonde spel

Giovanni van Bronckhorst was blij met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, maar de oefenmeester zag genoeg verbeterpunten voor het komend seizoen.

Feyenoord had er strafschoppen voor nodig om Vitesse op de knie te krijgen, waar doelman Jones een heldenrol vertolkte. Maar Van Bronckhorst wil verbetering zien als de competitie begint zo laat hij weten in gesprek met FOX.

'We hebben vandaag een prijs gewonnen. De eerste twintig á vijfentwintig minuten deden we het uitstekend. Vervolgens konden we de wedstrijd beslissen, maar lieten we dat na. Daardoor bleef Vitesse gevaarlijk.'

Waar Feyenoord op 2-0 dacht te komen, greep de videoscheidsrechter in. Een goede beslissing volgens Gio, die er wel weer even aan moest wennen.. 'Dacht eerst dat de videoscheids werd ingezet om te kijken of de goal van Nicolai buitenspel was. Al weet ik dat ik de beslissing moet accepteren.'

