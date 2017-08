FC Bayern heeft de eerste prijs van het seizoen binnen: de Duitse Super Cup.

Vervolg: Bosz loopt na penalty's eerste prijs mis tegen sterk Bayern

Peter Bosz debuteerde in het Duitse voetbal dus gelijk tegen de andere grote naam van Duitsland: FC Bayern München. En daar staat niet de minste coach aan het roer, namelijk Carlo Ancelotti. Ancelotti heeft alles gewonnen als coach en als speler bleef hij ook niet onopgemerkt. Bosz hoopte echter op een mooie debuutswedstrijd en dat mag het ook genoemd worden.

Bosz wist dat het snel moest gebeuren, Borussia Dortmund nam het heft in eigen handen en ging vol in de aanval. Dat resulteerde direct in een goal na een kwartier van toptalent Christian Pulisic. Echter zorgde het aanvallende voetbal dat na een Beierse uitbraak de club via Robert Lewandowski alweer 1-1 maakte, enkele minuten na de 1-0.

Vervolgens begon Bayern steeds sterker te worden, het was wachten op de 2-1. Dit resulteerde echter niet meer in serieuze kansen nadat Thoma Müller de bal op de paal kreeg. Pas laat in de tweede helft kwamen er aanzienlijk meer kansen en was het Dortmund die weer aan kop ging via topspits Pierre-Emerick Aubameyang, via wonderkind Ousmane Dembélé die bekeken wordt door FC Barcelona.

Dortmund kon echter de druk van FC Bayern niet hebben en dat resulteerde in een strafschop. Duits talent Joshua Kimmich kon hem niet afmaken en uiteindelijk werd die wel gescoord, via de eigen keeper Roman Bürki en de verdediging.

Dat zorgde ervoor dat er dus penalty's aan te pas moesten komen. Aan de kant van Bayern miste alleen Kimmich en aan de kant van Dortmund waren het Marc Bartra en Sebastian Rode. Dat zorgde voor een overwinning voor Ancelotti's Bayern (5-4).

