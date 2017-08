Nu het met PSV niet al te lekker gaat aan de start van het seizoen, bekijkt ook keeper Jeroen Zoet zijn mogelijkheden.

Vervolg: Zoet moet nieuwe doelman worden van De Boer

Zoet zou nu helemaal hebben gekozen om om zich heen te gaan kijken na de blamage in Europa tegen NK Osijek, waarin PSV tweemaal verloor. Zoet staat in de interesse van Crystal Palace waar Frank de Boer aan het roer staat. Eerder leken Jasper Cillessen en Sergio Padt al keepers van de Engelsen te worden maar dat ging dus niet door.

De Boer hoopt nu dus na het vertrek van Steve Mandanda nog een extra keeper te hebben voor naast Wayne Hennessey. Het kan namelijk best een keer gebeuren dat deze keeper vermoeid raakt of geblesseerd is. Zoet zou de ideale concurrent zijn voor de 30-jarige Welshman.

Zoet moet PSV minimaal 15 miljoen opleveren, aangezien hij één van de beste spelers van het huidige elftal is. Geld is echter geen probleem voor een club die i de Premier League uitkomt.

Zoet kan ook naar Benfica, die de strijd willen aangaan met De Boer. De Boer is natuurlijk bekender terrein voor de Nederlandse doelman, hoewel Benfica een aanzienlijk hoger niveau heeft.

