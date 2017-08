Feyenoord begint seizoen met Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft de eerste prijs van het nieuwe seizoen al binnen, in de eigen Kuip werd vanaf de stip gewonnen van Vitesse.

Waar Jens Toornstra in de 7e minuut Feyenoord al snel het openingsdoelpunt gunde, werd er daarna een tandje teruggeschakeld door de Rotterdammers. In het eerste bedrijf werd er niet veel meer van gemaakt, waardoor Vitesse spaarzame kansen kreeg en in de wedstrijd kon komen.

Met de voorsprong van Feyenoord werd er gerust, waarna de tweede helft iets meer vlam in de pan bracht. Feyenoord dacht op 2-0 te komen, maar de goal werd afgekeurd (buitenspel), maar daarvooraf ging er een moment aan de andere kant. Matavz werd onreglementair neergelegd, waar scheidsrechter Makkelie in eerste instantie het wegwuifde. Maar de videoscheids greep laat in, waardoor Vitesse alsnog langszij kon komen.

Zie moment:

πŸ‘ | Uniek staaltje video-arbitrage in De Kuip. Geen 2-0, maar 1-1. #feyvit pic.twitter.com/vnXUgpdQFU — FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 augustus 2017

Vitesse wist via Buttner op 1-1 te komen in de Kuip, waardoor de wedstrijd weer een beetje kleur kreeg. Alleen richting de laatste minuten van de wedstrijd leek er geen winnaar meer te komen, waardoor strafschoppen de winnaar van de 22e editie van de Johan Cruijff Schaal moest aanwijzen.

Aan de kant van de Rotterdammers was het Jones die de hoofdrol opeiste, de goalie van Feyenoord wist de eerste twee strafschoppen van Vitesse te keren, waardoor het voor Feyenoord een koud kunstje was om er 4 binnen te schieten en de eerste prijs van het seizoen in de wacht te slepen.

