Stam en Reading beginnen nieuwe seizoen met verlies

In het eerste duel van het nieuwe seizoen, is Jaap Stam met zijn Reading begonnen met een nederlaag tegen QPR.

Reading moest al snel het hoofd buigen voor het sterkere QPR, de grote man aan de kant van Queens Park Rangers was Conor Washington. Conor Washington zorgde in de eerste helft voor de openingsdoelpunt, waarna hij in de tweede helft een strafschop benutte.

Oud Ajacied Clement kreeg van Stam een basisplaats, maar mocht in de rust achterblijven in het kleedlokaal. Zo loopt de bijna promovant van vorig seizoen dus een gevoelige tik op aan het begin van het nieuwe seizoen met een 0-2 nederlaag.

