De proef van de videoscheidsrechter wordt door de KNVB doorgezet, maar nog niet in competitieverband.

Vervolg: KNVB past videoscheids aankomend seizoen nog niet toe in Eredivisie

Alleen in het bekertoernooi zal er gespeeld worden met de videoscheidsrechter, dus nog niet in de Nederlandse Eredivisie. Gijs de Jong van de KNVB liet weten: 'Als KNVB hebben wij er bewust voor gekozen om dit seizoen nog intensief te testen in ons bekertoernooi.'

Nederland loopt wat betreft achterop, want in landen als Duitsland, Italië en Portugal, wordt de videoscheidsrechter dit seizoen al wel gebruikt gemaakt van de inzet van de videoscheidsrechter.

'Voor het voetbal is het van belang dat er veel gewerkt wordt met videoarbitrage. Het is namelijk belangrijk om videoarbitrage zo snel mogelijk op een nog hoger niveau te krijgen en dit kan alleen door hier veel mee te werken,' sluit De Jong af.

KNVB past videoscheids aankomend seizoen nog niet toe in Eredivisie

Een korte samenvatting: De proef van de videoscheidsrechter wordt door de KNVB doorgezet, maar nog niet in competitieverband..