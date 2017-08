Ajax in oefenduel achter gesloten deuren naar overwinning tegen Sparta

De Amsterdammers hebben daags na de Open Dag een besloten oefenduel gespeeld.

Achter gesloten deuren werd er zaterdagmiddag met 3-1 gewonnen van het Rotterdamse Sparta, voor Ajax was het de laatste graadmeter voordat volgende week het nieuwe seizoen haar aftrapt kent.

Marcel Keizer greep de mogelijkheid aan om ook de wisselspelers aan het werk te zien, zo kregen Vaclav Cerny, Mitchell Dijks, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong allemaal speelminuten in het oefenduel.

Cerny was in de eerste helft trefzeker voor Ajax, waarna Brongo Sparta alweer langszij schoot vanaf de stip. Dat was ook de ruststand, waarna Cerny de tweede helft opende met opnieuw een doelpunt, waarna Huntelaar de eindstand op het bord zette.

