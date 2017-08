Ronaldo schudt Engelse media opnieuw wakker: Wil terug naar Engeland

Momenteel staat de Portugese vedette Cristiano Ronaldo terecht in Spanje, dit vanwege zijn belastingontduiking van ruim 15 miljoen euro.

De Portugees lijkt er helemaal klaar mee en wil alsnog vertrekken uit Spanje, 'In Engeland had ik deze problemen nooit. Daarom wil ik terug naar Engeland,' aldus Ronaldo.

Eerder liet Ronaldo al optekenen dat hij wilde vertrekken uit Spanje, maar kwam toch terug op zijn beslissing. Maar nu lijkt hij opnieuw de Engelse media wakker te hebben geschudt met zijn uitspraak.

'Ik heb altijd mijn belastingen betaald. Altijd. In Engeland én in Spanje. Ik heb altijd betaald. Ik kan namelijk niets geheim houden, ik ben een open boek. Type mijn naam maar eens in op Google en je ziet alles. Forbes weet zelfs al mijn inkomsten,' laat Ronaldo weten in de rechtzaak van afgelopen week.

Ronaldo regelt zelf zijn zaakjes ronden zijn inkomsten niet verklaart hij, 'k ging maar tot mijn zesde naar school. Het enige dat ik kan, is aardig voetballen. Als mijn adviseurs zeggen dat iets goed is, dan geloof ik ze. Ik betaal, want ik wil eerlijk zijn.'

