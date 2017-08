Oud PSV voorzitter over de 'ontslagcultuur' binnen PSV

Na de deceptie in Kroatie vloog PSV terug naar Eindhoven, waar Marcel Brands liet weten dat de positie van Cocu niet ter discussie staat en ook nooit heeft gestaan.

Een eventuele ontslagcultuur is niet normaal bij PSV, mocht Cocu vertrekken is dat alleen in goed overleg. In de clubgeschiedenis gingen alleen Fred Rutten, Huub Stevens en Eric Gerets Cocu voor. Maar het lijkt er wel op dat PSV intern nu iets moet gaan doen.

Oud voorzitter Van Raaij laat weten: 'at iets kan soms ook gebaseerd zijn op gevoel en niet altijd op ratio. Vaak blijkt een ingreep nodig na een periode waarin het een lange tijd tegen zit of de fut eruit lijkt te zijn. Maar eigenlijk moet je dat moment voor zijn. Ik denk dat de mensen die nu aan het roer zitten verstandig zijn en zich niet laten leiden door opportunisme, maar er kan ooit een situatie ontstaan waarbij het onoverkomelijk is om in te grijpen omdat de druk van de buitenwacht te groot wordt. Die moet je nooit onderschatten.'

Over donderdagavond is Van Raaij allerminst mals met zijn commentaar richting PSV, 'Dit is de club onwaardig. In mijn periode speelden we altijd Champions League-voetbal, maar nu drijft PSV te ver af van waar het team op zijn minst hoort te staan. Of de trainer nu daarom weg moet? Ik laat dat aan de leiding over, die kunnen dat beter beoordelen.'

Aad de Mos was vorig jaar al niet te spreken over PSV en het doorselecteren beleid binnen de club. Ook Willy v.d Kerkhof liet zich uit, 'Dit kan echt niet. PSV moet altijd een ruime periode in Europa actief zijn. Laten ze een voorbeeld nemen aan de dames, die een prachtig EK spelen en daarin echt alles geven. Ik zie dat bij PSV niet in de hele wedstrijd terug.'

V.d Kerkhof maakt de vergelijking met de Oranjedames, 'Passie, instelling en karakter horen ook bij voetbal,' en dat ziet de 65-jarige oud PSV-er niet terug.

Brands houdt vol dat steun nu voorop moet staan voor Cocu, 'We moeten niet op elkaar afgeven. Phillip Cocu heeft al bewezen dat hij met PSV successen kan hebben en die gaat hij ook in de toekomst weer hebben.'

