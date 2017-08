Man. United middenvelder Mata doneert deel salaris aan goed doel

De middenvelder van het Engelse Manchester United heeft een mooi gebaar gemaakt.

Juan Mata heeft besloten een deel van zijn salaris te doneren aan een goed doel, de Spaanse middenvelder heeft besloten 1% van zijn salaris te doneren aan Common Goal, hiermee hopende dat hij een goed voorbeeld kan zijn voor de rest.

'andaag begin ik met iets waarmee ik hoop de wereld te kunnen verbeteren. Ook al is het maar op een kleine manier. Ik hoop dat andere voetballers mij steunen met dit doel. Ik dacht na over dat voetbal mij alles heeft gegeven en ik heb nagedacht over wat ik na wil laten. Ik weet hoeveel geluk ik heb gehad dat ik veel kansen heb gekregen. Maar ik weet dat niet iedereen dezelfde familie heeft als ik.'

'Ik wil zorgen dat andere kinderen dezelfde kansen krijgen als die ik heb gehad. Ik doneer vanaf nu één procent van mijn salaris aan Common Goal. Het is een klein gebaar, maar het kan de wereld veranderen als anderen volgen,' sluit Mata af.

