COLUMN: PSV ziet wereld vol wonderen als perfecte teambuilding

PSV heeft een vakantietrip al gehad naar het hete Kroatie, maar daar was geen plezier aan te beleven voor de Eindhovenaren.

PSV heeft de kalender van aankomende week vrijgemaakt om aan de teambuilding van het elftal te werken. 'Na de aftocht in Kroatie, was de motivatie binnen de groep ver te zoeken. Maar daar gaan we de komende week verandering in brengen.'

Cocu en Brands lieten weten een weekendje Efteling te hebben geboekt voor de spelers van PSV. 'In de Efteling mag je iedere dag kind zijn en gelooft men nog in sprookjes, het perfecte uitje voor het gehele team.' liet een enthousiaste Cocu weten.

'Een wereld vol wonderen is PSV wel goed gezind, zeker na het verlies in Kroatie is een wonder nodig om PSV nog op de rit te krijgen, maar zolang ik strijdbaar ben blijf ik bij deze groep enthousiaste jongens.'

De selectie van PSV vertrekt zaterdagochtend om 09.00u vanaf de parkeerplaats op de Herdgang, de vraag is alleen of Jurgen Locadia mee gaat. Het is immers geen Phantasialand in Bruhl....

