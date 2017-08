FC Barcelona aast op versterking sinds het vertrek van sterspeler Neymar, niet alleen Dybala wordt genoemd.

Vervolg: Barcelona denkt aan verdediger Iñigo Martínez van Sociedad

Ook de verdediger van het Spaanse Real Sociedad wordt genoemd bij de Catalaanse grootmacht, Iñigo Martínez heeft een ontsnappingsclausule van 32 miljoen euro, waar FC Barcelona nu makkelijk kan voldoen na de verkoop van de Braziliaan.

Barcelona heeft Iñigo Martínez al langer op de korrel en is bereidt om te voldoen aan het bedrag in de clausule. De sportief directeur Loren Juarros van Real Sociedad erkende inderdaad dat er is gesproken met een delegatie van FC Barcelona.

'Ze hebben contact met ons opgenomen om te laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in de speler. Maar vooralsnog hebben we geen aanbieding ontvangen. Dat is het enige dat we nu kunnen vertellen. Real Sociedad heeft niet de intentie om Martinez te verkopen. Hij is onvervangbaar en we willen hem niet verkopen.'

Barcelona denkt aan verdediger Iñigo Martínez van Sociedad

Een korte samenvatting: FC Barcelona aast op versterking sinds het vertrek van sterspeler Neymar, niet alleen Dybala wordt genoemd..