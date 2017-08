Ousmane Dembélé kan volgens diverse kranten voor goud geld richting Barcelona.

En dat is voor Peter Bosz niet al te fijn, de coach heeft veel aan de aanvaller. De Fransman is pas 20 maar kan nu al voor 100 miljoen richting FC Barcelona. Bosz zal dus direct moeten doorschakelen richting een nieuwe speler en heeft al een lijstje klaargelegd.

De transfer van Neymar zorgt bij Barcelona voor veel transfergeruchten: Dembélé en Dybala werden allebei al genoemd. Echter is Dybala al bekend in Europa en is Dembélé nog iets meer een 'broekie'.

Volgens het Duitse BILD en meerdere Engelse bladen duurt het niet lang meer en vertrekt de speler spoedig richting Catalonië, voor een recordbedrag van 100 miljoen (!).

Barça legt 100 miljoen klaar voor Dembélé: Bosz niet blij

