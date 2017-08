Trybull richting Norwich: transfervrij vertrek bij ADO

Tom Trybull wordt een transfervrije versterking van Norwich City.

Trybull was vorig seizoen speler van ADO maar daar komt nu alweer een einde aan. De speler is namelijk transfervrij en ADO heeft hem laten gaan, Trybull heeft nu een contract in de wacht gesleept voor 1 jaar bij Norwich City in de FL Championship.

Daniel Farke - de coach van Norwich - zag het wel zitten in de Duitse middenvelder die onder de nieuwe coach Alfons Groenendijk minder speeltijd kreeg.

Eerder werden al clubs uit Italië en de MLS (Amerika) genoemd. Trybull koos echter voor Engeland, aangezien hij het een mooi avontuur vindt. De club gunt hem de move en wenst hem het beste.

