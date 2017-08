Larsson blijft thuis bij trainingskamp door transfer

Sam Larsson van sc Heerenveen gaat niet mee op het trainingskamp van de club.

Jurgen Streppel en de club zelf vinden de situatie jammer maar bevestigen wel dat een transfer in de lucht hangt. Eerder wilde Larsson al niet meer op de teamfoto van Heerenveen. Vorig seizoen werd er al gesproken over een vertrek en nu lijkt het eindelijk te gaan gebeuren. De transfer die misschien in Nederland inmiddels bekender is dan de Neymar soap, lijkt eindelijk te worden afgerond.

Larsson gaat spoedig tekenen voor het Spaanse Celta de Vigo, de middenmoot van Spanje ligt de Zweed beter dan de middenmoot van de Eredivisie.

Larsson moet sc Heerenveen zo'n 3 à 5 miljoen opleveren. Heerenveen is not amused van de houding van zowel Larsson als zijn zaakwaarnemer.

