Advocaat vindt transfer Van Dijk begrijpelijk

Advocaat snapt wel dat Van Dijk niet blijft zitten bij Southampton als de club ruim 50 miljoen kan verdienen en Van Dijk miljoenen per jaar gaat verdienen. Van Dijk kan namelijk naar Liverpool of Chelsea, de gesprekken met Liverpool zijn echter al in een vergevorderd stadium.

Advocaat zegt verder dat je wel kan willen blijven, maar dat dat ophoudt als je bij een andere club vijf keer je huidige salaris kunt binnenhalen. Advocaat, die de huidige bondscoach is van Nederland, staat dus geheel achter zijn verdediger.

