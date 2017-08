Ajax gaat proberen Ricardo van Rhijn te tekenen als breedteversterking.

Vervolg: Ajax denkt aan ex-Ajacied als versterking achterin

En die Van Rhijn kent Ajax al erg goed, de rechterverdediger zat van 2002 tot 2016 bij Ajax met de jeugdelftallen meegerekend. Door Frank de Boer werd echter de voorkeur gegeven aan spelers als Kenny Tete en Joël Veltman, waardoor de loopbaan van Van Rhijn op een zijspoor belandde.

Van Rhijn speelde niet bijster veel in het eerste van Club Brugge, daardoor denkt Ajax best kans te maken om hem te kunnen terughalen. Van Rhijn's reactie op een mogelijke transfer is nog onbekend. Hij zou vast wel twee keer nadenken voordat hij weer kiest voor een plaats op de bank.

Ajax denkt aan ex-Ajacied als versterking achterin

Een korte samenvatting: Ajax gaat proberen Ricardo van Rhijn te tekenen als breedteversterking..