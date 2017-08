Alexis Sanchez zou zijn loopbaan nu ook kunnen vervolgen bij de Monegaskische AS Monaco.

Vervolg: AS Monaco wilt zich versterken om PSG bij te houden na Neymar

Volgens The Sun wilt AS Monaco Sanchez tekenen als een soort reactie op de aankoop van PSG, namelijk Neymar voor een bedrag van 222 miljoen. AS Monaco zou diep in de buidel willen tasten voor de Chileense flankspeler van Arsenal: namelijk rond de 55 miljoen. Sanchez kon eerder ook al naar de Londense rivaal Chelsea, dat kan de Arsenal speler echter niet maken.

Arsène Wenger hoopt nog steeds dat zijn topspeler blijft. Alleen heeft Sanchez laten weten in de Champions League te willen spelen. Dat zit bij de kampioen AS Monaco wel goed.

