Ajax coach Keizer aast nog op versterking: Verdediger en middenvelder

Op de open dag van de Amsterdammers wist Marcel Keizer wie Ajax lootte in de play offs voor de Europa League.

'Dit was de zwaarste loting uit de tegenstanders die we konden loten,' liet de oefenmeester weten in gesprek met FOX.

'We moeten uiteraard de beelden van Rosenborg nog bekijken, ik hoorde net alleen dat ze fysiek erg sterk zijn. Ze staan bovenaan in de competitie, dus het zal wel een pittige tegenstander zijn. Het is in ons voordeel dat we in ieder geval geen lange reis hoeven te maken.'

Over de teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League, is dat nog niet geheel weggeebt bij Keizer: 'De teleurstelling is natuurlijk nog niet weg, we waren zo dichtbij en het is niet zo dat we alweer snel een officiele wedstrijd op het programma hebben. Dan ben je er langer mee bezig, het is gewoon heel teleurstellend voor de club, het team en de spelers.'

'We hebben natuurlijk een hoop talenten, en die wil je meten op het hoogste niveau. Maar dan hadden we Nice moeten uitschakelen en dat is niet gebeurt, iedereen is daar teleurgesteld over. Nu met Rosenborg moet je die club uitschakelen, dat ben je nu verplicht.'

