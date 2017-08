PSV werd donderdagavond in Kroatie uitgeschakeld voor een vervolg in het Europese voetbal, een flinke streep door de rekening voor de Eindhovenaren.

Vervolg: Marcel Brands en PSV blijven geloof houden in aanblijven Cocu

Daags na de deceptie tegen Osijek, laat Brands weten: 'Dit is op de eerste plaats voor onze fans en voor ons een enorme teleurstelling. Het hoort niet bij PSV.'

De druk op de ploeg en op de positie van Cocu zal deze week echter toenemen, ontevreden fans en geen Europees voetbal is niet des PSV. Toch liet de Technisch Manager van PSV weten: 'We hebben nu een sportieve en financiële tegenvaller, waar we goed naar moeten kijken. Er spelen nog wel wat dingen in de selectie en er kan nog wat gebeuren. De positie van de trainer? Dat is geen issue.'

Marcel Brands en PSV blijven geloof houden in aanblijven Cocu

Een korte samenvatting: PSV werd donderdagavond in Kroatie uitgeschakeld voor een vervolg in het Europese voetbal, een flinke streep door de rekening voor de Eindhovenaren..