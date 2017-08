Arjen Robben moet ook duel om Duitse Super Cup laten lopen

Bayern Munchen trainer Carlos Ancelotti had Arjen Robben er het liefst al bijgehad in de Audi Cup, maar dat avontuur ging voorbij aan de Oranje International.

Ancelotti zette in op de Duitse Super Cup van aankomend weekend, maar ook dat lijkt te vroeg te komen voor de Nederlander. Robben is door Ancelotti niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Borussia Dortmund van komend weekend.

Door zijn blessure die Robben opliep tijdens zijn vakantie, mist de Nederlander een groot deel van de voorbereiding van Bayern Munchen. Ook het duel tegen Frankrijk op 31 augustus lijkt voor Robben nog allerminst zeker, dan speelt Oranje het WK Kwalificatieduel.

