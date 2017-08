De UEFA Champions League heeft weer mooie wedstrijden voor ons klaarstaan.

Vervolg: LOTING CL: Liverpool krijgt het lastig, Tsjechische Leicester en meer

Zo speelt de club van Eljero Elia, Istanbul Basaksehir, tegen Sevilla in de voorronde. En bij Liverpool komt Roberto Firmino zijn oude club TSG Hoffenheim tegen. Aan de kant van Hoffenheim staat meestertacticus Julian Nagelsmann aan het roer, de jonge coach van nog niet eens 30 jaar heeft de club van degradant teruggestuurd richting Europa, een meesterzet dus van het bestuur.

De Russen van CSKA Moskou loten BSC Young Boys, een erg mooi duel met twee underdogs van een hoge kwaliteit. De mooiste pot wordt OGC Nice tegen Napoli, Nice schakelde Ajax uit en mocht dus door in de Champions League. Ajax gaat verder in de Europa League. Er wordt nu steeds meer verwacht van spits Plea aan de kant van Nice, de speler speelde in zijn eentje heel Ajax dol.

Het Tsjechische Slavia Praag gaat het ook voor de wind, de club moet het nu opnemen tegen het Cypriotische APOEL Nicosia, waar Mario Been welgeteld 1 duel aan het roer stond. Slavia heeft dit seizoen al een paar mooie versterkingen gedaan zoals Danny van Zenit en Halil Altintop van Augsburg. Ook Gino van Kessel komt tijdelijk naar de club toe.

