AS Monaco wil klapper maken met komst Dolberg voor 45 miljoen

Het lijkt erop dat Ajax nog een megaslag kan slaan in augustus, als we de kranten moeten geloven.

De Deen Kasper Dolberg staan nog in de belangstelling van diverse grote clubs, maar het Franse AS Monaco lijkt de voornaamste kandidaat te zijn. De Monagasken hebben maarliefst 45 miljoen euro over voor de Deen, die wordt gezien als ideale opvolger van Kylian Mbappe.

In de regel bij AS Monaco staat dat de Franse kampioen normaliter geen grote bedragen uit willen geven voor een transfer, maar het bedrag van 45 miljoen wil zeggen dat er genoeg in de reservepot zit om een klapper te kunnen maken.

