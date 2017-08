Parijs pult uit, honderden fans in rijen voor shirt Neymar bij PSG

In Parijs wordt nieuwkomer Neymar vrijdagmiddag officieel gepresenteerd bij PSG, maar vele fans kunnen daar al niet op wachten.

Een ellelange rij is er ontstaan vrijdagochtend voor de fanshop van PSG, honderden supporters willen het shirtje van Neymar bemachtigen. Neymar tekent vrijdag een contract wat hem vijf jaar in Parijs houdt, een bedrag van 222 miljoen euro is gemoeid moet zijn overgang van FC Barcelona naar de Franse grootmacht PSG.

