Ajax loot zwaar in EL en treft Rosenborg, Utrecht treft Zenit

De loting van de Europa league, hieronder alle wedstrijden.

Ajax treft Rosenborg in de play-offs. Bij die club komt Ajax cultheld Nicklas Bendtner tegen. Ajax kent de club al van jaren geleden (2002/03), toen eindigde het twee keer gelijk.

FC Utrecht treft het Russische Zenit, de miljoenenclub van Gazprom is over het algemeen een angstgegner voor het Nederlandse voetbal, zo werd AZ geheel van de mat gespeeld door de Russen vorig seizoen.

Overige noemenswaardige wedstrijden:

AEK Athene - Club Brugge

Een mooie wedstrijd voor Belgische fans, de club kan namelijk weleens hoge ogen gooien tegen het wisselvallige Athene.

AC Milan - Shkendija 79

Het geheel nieuwe AC Milan moet het opnemen tegen de Macedonische club Shkendija, AC Milan zal misschien wel een recordoverwinning gaan boeken.

Everton - Hajduk Split

Het moet Europees toch echt beter met de club van Koeman, er werd twee keer minimaal gewonnen van Ružomberok en het is dan ook de bedoeling van de Nederlandse coach om deze keer de Kroaten geheel opzij te schuiven.

The official result of the #UEL play-off draw ⚽️👇



Best tie? pic.twitter.com/jXLJEPVG0x