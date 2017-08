De jeugdopleiding van Feyenoord ziet weer een enorm talent vertrekken naar het buitenland.

Vervolg: Groot talent Feyenoord verkast naar buitenland

De 16-jarige jeugdinternational Joshua Zirkzee verkiest een avontuur in het buiteland boven de jeugdopleiding van Feyenoord. Joshua Zirkzee staat te boek als een van de grootste jeugdtalenten die de Rotterdammers rijk waren, maar de clubleiding heeft laten weten dat hij vertrekt naar het buitenland.

De spits werd vorig jaar weggeplukt uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag, Feyenoord wilde de spits voor drie jaar vastleggen, maar dit werd geweigerd door de vader en Joshua Zirkzee zelf.

Het jeugdtalent is nog in dubbio waar hij zijn carriere voortzet, afgelopen maand trainde hij al mee met het Engelse Everton zonder Feyenoord daarvan op de hoogte te stellen. 'We hebben Joshua en Everton via diverse mails laten weten dat zoiets helemaal niet kan. Zirkzee staat nog altijd bij ons en bij de KNVB ingeschreven. Ook verzekeringstechnisch is het dan op z’n minst heel onhandig om zo maar ergens te gaan spelen of trainen. Everton heeft nooit een reactie gegeven.'

Zirkzee is echter niet het eerste jeugdtalent dat een droom verkiest in het buiteland boven de Nederlandse velden, kijk maar eens naar Rajiv van La Parra (Caen), Nathan Aké (Chelsea), Karim Rekik (Manchester City), Jeffrey Bruma (Chelsea), Kyle Ebecilio (Arsenal), Rodney Kongolo (Manchester City) en Tahith Chong (Manchester United) die hem voorgingen.

Vorig jaar kwam er nog wel eens naar buiten dat er een echt plan ontbrak bij Feyenoord hoe zijn toekomst eruit zou kunnen zien, maar nu was daarvan geen sprake, 'Joshua is bij ons vorig seizoen begonnen bij Feyenoord Onder 16 jaar en na een half seizoen is hij doorgeschoven naar Onder 17 jaar. Hij is van vier keer trainen naar zes keer trainen gegaan en zijn schoolprogramma is daarbij volledig aangepast. Voor elke speler ontwikkelen wij een persoonlijk plan, maar bij een talent als Joshua is daar nog nadrukkelijker aan gewerkt. Hij zou komend seizoen al aansluiten bij Feyenoord Onder 19 jaar dat Youth League gaat spelen. Roy Makaay zou nadrukkelijk met hem aan de slag gaan als spitsentrainer. Een apart fysiek plan. Ook denken Giovanni van Bronckhorst en zijn staf mee hoe wij deze speler zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.'

Groot talent Feyenoord verkast naar buitenland

Een korte samenvatting: De jeugdopleiding van Feyenoord ziet weer een enorm talent vertrekken naar het buitenland..