Een dramatisch begin van het seizoen voor de Eindhovenaren, het Europees voetbal is er niet bij voor PSV na de verliespartij tegen Osijek.

Vervolg: Cocu realiseert zich dat de druk enorm gaat toenemen op PSV

Zowel uit als thuis verloor PSV met 1-0 van Osijek, waardoor de play offs van de Europa League niets eens wordt gehaald. Hierdoor lopen de Eindhovenaren sinds 43 jaar Europees voetbal mis, een flinke streep door de rekening van de club uit Eindhoven.

ED voert druk op Cocu op: ‘Dit kan niet zonder gevolgen blijven’. https://t.co/iX17gqypez — PSV Inside (@psvinside) 4 augustus 2017

PSV trainer Cocu had op voorhand alle vertrouwen in een goede afloop in Kroatie, maar het liep toch even anders dan gedacht. Cocu weet nu ook dat de druk inmens wordt.

'Dit is een enorme teleurstelling. De klap moet nog komen. De druk zal verder toenemen, dat is logisch. We hebben onze doelstelling niet gehaald. De druk voor PSV - AZ zal groot zijn,' liet de oefenmeester na afloop van het duel weten. Wel was Cocu tevreden over zijn elftal en zag hij een ander PSV dan in het heenduel, 'Het team heeft vandaag meer dan 100% gegeven en we hebben kansen gehad. Alleen we scoren niet. De eerste wedstrijd hebben we qua spel niet ons niveau gehaald. Vandaag hebben we meer gebracht dan het thuisduel.'

