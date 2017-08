PSV heeft haar oog laten vallen op de linksachter van HSV, Douglas Santos moet dan ook dinsdag bij PSV worden gepresenteerd.

Vervolg: PSV en Brands willen Douglas Santos dinsdag al hebben vastgelegd

Voor PSV is het aankomend seizoen alleen nog mogelijk te schitteren in de Nederlandse competitie en in het bekertoernooi, de vroegtijdige uitschakeling voor Europees voetbal moet worden verwerkt.

Het ED weet al te melden dat PSV en Santos al in gesprek zijn en dat de zaakwaarnemer van de verdediger heeft laten weten dat Eindhoven zijn volgende station kan worden.

Momenteel zou het gaan om een huurconstructie, maar HSV en PSV bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een definitieve koop.

PSV en Brands willen Douglas Santos dinsdag al hebben vastgelegd

Een korte samenvatting: PSV heeft haar oog laten vallen op de linksachter van HSV, Douglas Santos moet dan ook dinsdag bij PSV worden gepresenteerd..